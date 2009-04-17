Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает всестороннюю поддержку инвесторам со стороны правительства. Об этом она заявила сегодня во время встречи с главным исполнительным директором компании «Нестле» Полом БЮЛЬКЕ, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«Надеюсь, что в это трудное время настоящие партнеры Украины будут преумножать инвестиции, а не будут сворачивать свой бизнес», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса для Украины важно получать поддержку инвесторов. Она также отметила, что правительство Украины систематически предпринимает меры, направленные на то, чтобы сделать инвестиционный климат в стране более привлекательным. Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что правительство и в дальнейшем будет поддерживать инвесторов, в частности в вопросе упрощения разрешительных процедур.

Со своей стороны П.БЮЛЬКЕ высоко оценил работу правительства в условиях мирового финансового кризиса. Он сообщил, что компания «Нестле» работает в Украине с 1994 года и не намерена сворачивать свой бизнес. По его словам, компания уже инвестировала в украинскую экономику около 2,5 млрд. грн. В этом году «Нестле» планирует вложить 286 млн. грн. и 36 млн. грн. в строительство двух заводов на базе украинских корпораций «Торчин» и «Свиточ».

Компания «Нестле» является крупнейшим в мире производителем пищевой продукции.