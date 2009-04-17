МВФ "нацелился" на 2,8 млрд. долл.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

По ее словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров представителей украинской власти с миссией МВФ.

Как уточнила Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ, очередной транш несколько увеличен, и 2,8 млрд. долл. является половиной общей суммы второго и третьего траншей, которые, согласно первоначальному плану, МВФ должен был выделить Украине до середины мая. Каким образом будет предоставлена Украине вторая часть этого объема средств, МВФ определится позже. По ее словам, на сегодняшний день планируется, что очередной третий транш для Украины также будет составлять 2,8 млрд. долл.

«Нам нужно посмотреть на прогресс, который продемонстрирует власть в процессе рекапитализации банков. И я думаю, что мы очень скоро вернемся в Украину для следующего пересмотра программы», - сказала Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Говоря о сегодняшней экономической ситуации в стране, Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сказала, что «украинская экономика выдержала шоки и достаточно быстро к ним адаптировалась». Руководитель миссии также отметила, что в Украине с начала года зафиксирован более низкий уровень инфляции, чем прогнозировал МВФ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Киев 8 апреля.

9 апреля Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ выразила надежду, что в ходе работы в Украине миссии МВФ программа сотрудничества Украины и МВФ будет успешно пересмотрена с учетом интересов обеих сторон.

15 апреля Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что Международный валютный фонд будет принимать решение относительно второго транша кредита, исходя из новых политических условий в Украине.

Согласно условиям соглашения, программа сотрудничества Украины и МВФ пересматривается перед каждым предоставлением очередного транша, а транш, соответственно, выделяется поквартально.