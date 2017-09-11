Рост госдолга Украины и поставки угля из ЮАР и США: экономические итоги недели (инфографика)

Госдолг Украины увеличился на 7% до $76 миллиардов, в гривне - на 2% до 1,97 триллиона гривен по состоянию на 1 августа 2017 года. В августе Госстат зафиксировал дефляцию 0,1% к июлю, с начала года потребительские цены выросли на 8,1%. Что касается энергетики Украины, до конца этого года ожидаются поставки 700 тысяч тонн угля из США. Кроме того, ДТЭК ожидает прибытия в сентябре 150 тысяч тонн антрацита из ЮАР.

По данным специалистов аналитической группы Corestone Corp, согласно опросу Institutional Investor, 32% инвесторов в странах региона EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки) рассматривают Украину как первую страну для изучения потенциальных сделок. Компания «АВТ Бавария» открыла под Киевом крупнейший в Восточной Европе импортеро-диллерский центр автомобилей BMW. А азербайджанский лоукостер Buta Airways начал полеты в аэропорт "Киев".

Читайте такжеВ Киев зашел новый лоукостер (фото)

Среди новостей мировой экономики - Tesla реализует в Австралии проект сохранения ветровой электроэнергии, Nissan Leaf презентовал новую модель электрокара стоимостью $29,9 тысяч, Honda представит два электрокарf в 2018 году, а Шотландия планирует отказаться от топливных авто до 2032 года.