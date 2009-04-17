Рекапитализация банков - процесс пошел...

Процесс рекапитализации, который все никак не мог начаться и шел только в рамках диалога, сдвинулся с мертвой точки. Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский 16 апреля назвал семь коммерческих банков, которые планируется рекапитализировать в первую очередь.

Кому будут "помогать"...

И так, «помощь» будет оказана банку «Надра», «Родовид Банку», банку «Финансы и кредит», «Укрпромбанку», «Укргазбанку», «Имэксбанку» и, судя по-всему, банк «Киев».

Определиться определились, но видно дискуссия Кабмина и Нацбанка была острой. Об этом свидетельствует и тот факт, что, называя первоочередников, исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский оговорился, или… Вместо банка «Киев» был назван банк «Хрещатик». Вечером того же дня председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук на пресс-конференции заявил, что банк "не обращался с инициативой о рекапитализации и не обращался с просьбой о введении куратора или временного администратора. У банка есть возможность выполнять все взятые на себя обязательства». На следующий день пресс-служба Министерства финансов официально подтвердила, что "Хрещатик" на рекапитализацию не планировался. Однако, какой же банк будет седьмым - сообщено не было. СМИ, да и эксперты называют банк «Киев». Впрочем, официальной позиции ни сам "Киев", ни Минфин пока не заявили.

Объяснил И.Уманский и принцип отбора. Как известно, на рекапитализацию претендовали 26 банков. Каждому из них НБУ сделал диагностику и разработал план спасения, который довел до банков. Акционеры 19 банков приняли решение, что осуществят его и взяли на себя обязательство проводить капитализацию. Семь банков не решились «на подвиг» и попали в список на рекапитализацию. И.Уманский подчеркивает, что «Минфин вместе с Нацбанком подписывают определенный меморандум о плане вхождения нас (государства) туда».

По его словам, будет сформирована команда аудиторов и юристов, которые будут проводить работу по рекапитализации банков, также с временными администраторами этих банков будет определена программа оздоровления комбанков, на основании чего и будет составлен график финансирования.

Процесс регулирования банковской сферы настолько активизировался, что уже 17 апреля Национальный банк ввел временную администрацию в банках "Арма" (Киев) и "Днистер" (Львов). А в банке «Финансы и Кредит» (Киев) и «Имэксбанке» (Одесса) введены кураторы. Как отмечает директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей Круглик, временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год назначена Мария Мазуркевич, в банке «Арма» - Александр Довгополюк. В обоих банках на шесть месяцев введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов…

Кстати, одним из условий Кабмина по рекапитализации было введение в «спасаемых» банках временной администрации или куратора. Похоже, список претендентов на рекапитализацию расширяется?…

Где брать деньги, или кто их даст?

По оценке Нацбанка, для рекапитализации 7 банков необходимо 20 млрд. грн. Предварительная работа для начала процедуры будет упрощена и займет 2-3 недели. Как отметил И.Уманский, максимум, через месяц будет завершена процедура вхождения государства «туда». Рекапитализация, по его словам, будет проходить поэтапно, и программа оздоровления продлится, как минимум, в течение года.

И сразу вспоминается помощь МВФ. Без второго транша тут не выкрутиться. По мнению главы департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрия Белинского, "несмотря на то, что сумма в 20 млрд грн. составляет только половину заложенных на рекапитализацию банков в бюджете 2009 года 44 млрд. грн., без увеличения второго транша или получения третьего транша кредита МВФ, в госбюджете средств может не найтись".

Кстати, он считает, что ускорение процесса «помощи» банкам связано, в первую очередь, с визитом миссии МВФ в Украину.

Но всем известная история с траншем, т.е. не выполнение условий предоставления денег и на этом фоне ужесточение противостояний власти, как бы не «вилась, но конец будет». Тем более, что миссия завершила очередную инспекцию. На пресс-конференции 17 апреля руководитель миссии МВФ в Украине Джейла Пазарбазиолу заявила, что Фонд планирует предоставить нашей стране второй транш в размере 2,8 млрд. долл. При этом она уточнила, что очередной транш несколько увеличен, и 2,8 млрд. долл. является половиной общей суммы второго и третьего траншей, которые, согласно первоначальному плану, МВФ должен был выделить Украине до середины мая.

Каким образом будет предоставлена Украине вторая часть этого объема средств, МВФ определится позже. «Нам нужно посмотреть на прогресс, который продемонстрирует власть в процессе рекапитализации банков. И я думаю, что мы очень скоро вернемся в Украину для следующего пересмотра программы», - сказала Д.Пазарбазиолу.

Говоря о сегодняшней экономической ситуации в стране, Д.Пазарбазиолу сказала, что «украинская экономика выдержала шоки и достаточно быстро к ним адаптировалась». По ее словам, в Украине с начала года зафиксирован более низкий уровень инфляции, чем прогнозировал МВФ. При этом она добавила, что размере второго транша был согласован с руководством Украины. Ну, думаю, власть не растерялась.

Кстати, Юлия Владимировна заявила, что около 1,4 млрд. долларов очередного транша будет направлено на покрытие дефицита государственного бюджета. Так что, денег хватит хотя бы на семь банков? Правда в Минфине уверяют, что это только первая ласточка, списков банков будет три. Но и помощь обещал не только МВФ, помнится, среди протягивающих загибающемуся руку были Всемирный банк, Япония, США…

Премьер-министр днями говорила, что МВФ может объединить второй и третьи транши. Причем это она обосновывала тем, что с предоставлением денег получилась проволочка. Толи МВФ долго думал, толи мы на что-то не решались. Но, славу Богу, договорились, или уговорили?.. Между тем, согласно условиям соглашения, программа сотрудничества Украины и МВФ пересматривается перед каждым предоставлением очередного транша, а транш, соответственно, выделяется поквартально.

Для того, чтобы определиться с цифрами, напомним, МВФ 5 ноября 2008 года принял решение о выделении стабилизационного кредита Украине в объеме 16,43 млрд. долл. В ноябре п.г. мы получили первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов. Но размер второго транша никем не назывался. Только эксперты озвучили 1,8 млр. долл. Может, самостоятельно подсчитали по арифметическим формулам…

Видно, с «подмогой» МВФ может разобраться только та часть населения, которая напрямую связана с договоренностями и имеет доступ к «секретным» документам. Только не понятно, зачем их так засекречивать? Может для того, чтобы продемонстрировать свои усилия по выделению, или предприимчивость «выбивания».

Сколько за "вход"?

Но вернемся собственно к процессы рекапитализации. Хоть она и «зашевелилась», но вопросов остается предостаточно. Ранее говорилось, что одним из условий Кабмина было то, что вхождение государства в банк должно составлять 50% + 1 акция. Теперь «попахивает» 75% + 1 акция. Схему и принцип ни Кабмин, ни Нацбанк пока не обнародовали.

Как ранее отмечали в «ИНГ Банке Украина», отсутствие опыта в контроле большого количества банков, а также нехватка профессионалов в правительстве могут снизить эффективность участия государства в некоторых банках и повысить вероятность нецелевого использования средств. Кроме того, как отмечают в банке, при нынешних жестких условиях получения рефинансирования НБУ, рекапитализация является альтернативным путем получения доступа к государственному рефинансированию. При этом эксперты напоминают о готовности предоставить финансовую помощь международных институтов, что будет способствовать выходу отчечественной банковской системы из кризиса.

Аналитики, опрошенные изданием «Комментарии», считают, что процесс рекапитализации банков может превратиться в самую масштабную государственную аферу. Они считают не случайным отсутствие четкой процедуры докапитализации банков и промедление с финансовой помощью проблемным финучреждениям. И связано это не только с нехваткой необходимых на то средств в казне.

Некоторые из владельцев финучреждений, которые фигурируют в списке претендентов на государственную помощь, обратились к НБУ лишь после того, как «вытрясли» из своих банков все до копейки.

«Однако в Нацбанке притворяются «подслеповатыми», причем вряд ли бескорыстно. Не исключено, что до сих пор нет полного перечня претендентов на капитализацию за счет государства именно потому, что в НБУ ожидают других запоздалых кандидатов, которые сейчас «сбрасывают» активы в надежде впоследствии получить государственные вливания. Поэтому в перспективе перечень Нацбанка может пополниться достаточно неожиданными кандидатами», - допустил заместитель председателя правления одного из отечественных банков.

И так, будем опираться на факты. Рекапитализация сдвинулась с мертвой точки. Как говорится «процесс пошел». Что будет с банковской системой дальше, нам предстоит увидеть. И тогда мы разберемся: вымытые ли банки скупило за бесценок государство, правда, кто продаст хорошее – самим нужно, кому потом они достанутся и почем, что будет с нашими депозитами, во спасение которых все и закрутилось, по словам «великих», и вообще, когда, наконец, закончится кризис, который, судя по «дерибану» в глобальном масштабе, не совсем неожиданно грянувший…

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Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о том, что не собирается пересматривать кредитные рейтинги банков – претендентов на рекапитализацию государством до получения полной информации об условиях рекапитализации.

Из 7 банков, подлежащих рекапитализации в соответствии с заявлением и.о. министра финансов Игоря Уманского, 5 имеют открытые кредитные рейтинги рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»:

АКБ «Киев» (uaВВ-, прогноз – негативный), ООО «Укрпромбанк» (uaВВ-, прогноз – негативный),

ОАО КБ «Надра» (uaВВ, прогноз – негативный), ОАО АБ «Укргазбанк» (uaВВВ, прогноз – негативный) и АКБ «Имексбанк» (uaА, прогноз – негативный). Рейтинги АКБ «Имексбанк» и ОАО АБ «Укргазбанк» находятся в Контрольном списке рейтингов.

Рейтинговое агентство оценивает как высокую степень воздействия рекапитализации на кредитоспособность и надежность перечисленных выше банков. Вместе с тем, не имея полной информации об условиях проведения рекапитализации, нельзя дать однозначную и точную оценку ее влияния, считает начальник отдела рейтингов финансовых учреждений агентства «Кредит-Рейтинг» Андрей Коноплястый.

На текущий момент, по имеющейся у «Кредит-Рейтинга» информации, существует два варианта рекапитализации отечественных финансовых учреждений государством: с введением временной администрации и моратория, или же без нее.

На уровень кредитного рейтинга рекапитализируемых банков в будущем будут влиять следующие факторы:

1) предполагает ли рекапитализация банков введение в банк администрации и моратория на возврат вкладов;

2) насколько изменится влияние акционеров на уровень текущего управления и стратегию развития банков.

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Кабинет министров Украины принял решение о начале процедуры рекапитализации семи коммерческих банков и определил объемы для вхождения государства в капитал этих банков.

Об этом 17 апреля после заседания Кабмина на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

В частности, по ее словам, государство претендует на 91,8% акций банка «Надра», 99% акций «Укрпромбанка», «Родовидбанка», банка «Киев», 75% + 1 акция «Укргазбанка» и «Имэксбанка».

«Также идет дискуссия сейчас с банком «Финансы и Кредит», который также отвечает критериям (для необходимости рекапитализации – УНИАН). И окончательно это будет решено после дополнительных переговоров с собственниками банков», - добавила премьер-министр.

Кроме того, Ю.Тимошенко сообщила, что были определены и критерии для рекапитализации банков. Прежде всего, банки для рекапитализации должны быть системными (в Украине таких всего 26), должно быть согласие собственников банка на рекапитализацию, контрольный пакет государства должен составлять не менее 75% + 1 акция. Кроме того, в этих банках НБУ должны быть введены временные администраторы либо кураторы.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что этим критериям сегодня соответствуют 7 банков.

Кроме того, как сообщила премьер-министр, Кабмин утвердил законопроект, принятие которого обеспечит проведение процедуры рекапитализации банков.

«Мы одобрили законопроект, который будет внесен в Верховную Раду, которым регулируются все процедуры, но принятие этого закона или непринятие не удержит процесса вхождения правительства в капитал банков. Просто он (законопроект - УНИАН) улучшает процедуры, но не сдерживает. Поэтому лучше, чтобы закон был принят Верховной Радой, но если, как всегда, Верховная Рада будет затягивать, то все равно процесс рекапитализации мы будем проводить», - сказала Ю.Тимошенко.

(УНИАН)