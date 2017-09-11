Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару и евро
Официальный курс НБУ на 12 сентября: 100 USD – 2600,8703 гривни; 100 EUR – 3120,2641 гривни; 10 RUR – 4,5494 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2600,8703 (11 сентября – 2607,2964)
100 EUR – 3120,2641 (11 сентября – 3144,3995)
10 RUR – 4,5494 (11 сентября – 4,5745)
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Как сообщал УНИАН, 11 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,03 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,1688/31,1987 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4542/0,4552 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0087 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 474 сделки на сумму 250,08 миллиона .