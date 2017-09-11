В Нацбанке объяснили, почему инфляция в августе превысила прогнозы

Фактическая инфляция в августе превысила траекторию прогноза Национального банка, что прежде всего объясняется высокими темпами роста цен на продукты питания и усилением давления на цены со стороны производственных затрат, говорится в сообщении регулятора.

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"Фактическая инфляция в годовом измерении превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционном отчете за июль 2017 года. Это прежде всего обусловлено высокими темпами роста цен на продукты питания из-за дальнейшего отображения факторов со стороны предложения (неблагоприятные погодные условия весной этого года, значительные объемы экспорта мясной и молочной продукции), а также усилением давления на цены со стороны производственных затрат", - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что текущая динамика общего индекса потребительских цен (ИПЦ) и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п. п. на конец текущего года, чем предусмотрено в июльском прогнозе. При этом фундаментальное инфляционное давление будет оставаться умеренным, a общая инфляция приблизится к центральной точке целевого диапазона во втором квартале 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе относительно июля зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.