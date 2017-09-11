В Украине создадут единый реестр должников всех банков

Украинское правительство создает единый государственный реестр должников всех банков - на днях оно уже приняло соответствующий законопроект. Создание такого реестра является условием дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским Союзом для получения финансирования. Об этом сообщает DW.

Согласно меморандуму с МВФ, уже в сентябре все банки, в том числе и обанкротившиеся, должны вносить в реестр информацию о своих должниках. Полноценно система должна заработать до конца этого года.

Этот реестр позволит банкам видеть, кто из потенциальных заемщиков уже имел проблемы с погашением прошлых долгов, и соответственно оценивать в будущем риски их кредитования.

"Это делается для избежания банками рисков при предоставлении кредитов, а также на проведение адекватной оценки размера кредитного риска по предоставленным кредитам. Это будет способствовать повышению надежности банковской системы, усилению защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков", - пояснили в Национальном банке Украины, который будет управлять этим реестром.

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Данные о заемщиках должны включать информацию об их финансовом состоянии, залоге и поручителях. В Нацбанке заверили, что украинцы смогут иметь доступ к информации о себе в реестре и требовать внесения изменений в случае несогласия с ее содержанием.

Сбор информации о заемщиках является распространенной в мире практикой. Государственные кредитные реестры существуют в 16-ти странах ЕС, например, в Австрии, Болгарии, Чехии, Румынии, Португалии, а еще в шести странах они создаются сейчас.

В Украине проблема невозвратных долгов сейчас является очень большой. По данным Национального банка, более 55 процентов всех кредитов в стране не обслуживаются - задолженность предприятий и граждан перед банками составляет более 560 миллиардов гривень.

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Причин для возникновения столь крупной задолженности было несколько. "За 2014-2015 годы ВВП Украины падал, а национальная валюта девальвировала в три раза. Средств для выполнения обязательств перед банками стало значительно меньше. Это закономерное следствие кризиса в экономике, военных действий и потери части территорий страны", - объясняет председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Финансисты считают, что наличие единого списка должников, которые не выполняют свои обязательства, позволит им решить вопрос проблемных кредитов. "Наличие единого реестра обеспечит банкам доступ к большему объему информации с обслуживания заемщиками кредитов. Это поможет правильному принятию решений при предоставлении банками займов", - говорит директор кредитного департамента банка "Пивденный" Виктория Скоч.

Банкиры также предлагают передавать информацию в этот реестр из государственного реестра банкротов и судебных решений, чтобы иметь больше данных о платежеспособности потенциальных клиентов.

К этому времени в Украине функционировали частные бюро кредитных историй, которые собирали информацию о должниках. Но их работа была не слишком эффективной, поскольку они не покрывали всех заемщиков и собирали информацию не во всех банках.

В Нацбанке сообщили, что имеют право получать от банков информацию о кредитных операциях. В то же время юристы, специализирующиеся на банковском праве, говорят, что закон "О защите персональных данных" позволяет банкам передавать кому-то информацию о заемщике только с его согласия, или же исключительно в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и защиты прав человека.

"Просто указания на право НБУ получать от банков информацию, составляющую банковскую тайну, мало для формирования реестра заемщиков, в том числе по действующим кредитным договорам. Поэтому этот вопрос требует отдельного урегулирования на уровне закона", - пояснил управляющий партнер юридической компании "Волхв" Александр Навальнев.

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