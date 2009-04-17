Меморандум о сотрудничестве с МВФ - главная антикризисная программа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что меморандум о сотрудничестве с МВФ является главной антикризисной программой в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге.

“Я думаю, что в украинском обществе и в украинском политикуме в последнее время постоянно задают один и тот же вопрос. Есть ли у украинского правительства антикризисная программа? Этот вопрос в политике могут задавать только неосведомленные люди, потому что меморандум об экономической и финансовой политике, который разрабатывался Украиной вместе с мировыми экспертами, представленными Международным валютным фондом, и является той мощной антикризисной программой”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в сегодняшних условиях, когда экономическая ситуация меняется довольно быстро, любая антикризисная программа должна периодически пересматриваться и корректироваться. И именно таким образом осуществляется работа по программе сотрудничества МВФ и Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в последние две недели МВФ и Украина достаточно эффективно пересмотрели программу сотрудничества с МВФ и откорректировали антикризисные действия правительства.

Полученный в результате документ, убеждена Ю.ТИМОШЕНКО, станет эффективным инструментом для улучшения экономической и финансовой ситуации в стране.