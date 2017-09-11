В бюджет-2018 закладывают курс гривни 29,3 за доллар - Минфин

Министерство финансов Украины закладывает в государственный бюджет на 2018 год курс гривни 29,3 гривни/доллар. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

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"Бюджет сформирован исходя из курса 29,3 гривни/доллар", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в бюджетной резолюции прогнозирует средневзвешенный курс гривни по итогам 2017 года на уровне 27,8 гривни/доллар, по итогам 2018 года – 29,3 гривни/доллар, 2019 года – 30,5 гривни/доллар и 2020 года - на уровне 31 гривня/доллар.

Также правительство прогнозирует постепенное снижение уровня безработицы в Украине - с 9,3% экономически активного населения в 2017 году до 8,5% в 2020 году.