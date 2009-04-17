Межбанк: доллар продолжил рост
Результаты торгов
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0420/8,0755 грн., к 12:00 цены выросли до 8,0620/8,0850 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,065/8,085 грн. В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,70 грн.
Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2394/0,2416 грн., к 12:00 цены поднялись до 0,2412/0,2420 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2408/0,2418 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 33,42 рубля (+0,0250).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3105/1,3107 долл., а к 15:15 упали до 1,3058/1,3060 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5370/10,5870 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,5415/10,5775 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,5170/10,5490 грн.