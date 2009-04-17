Межбанк: доллар продолжил рост

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0420/8,0755 грн., к 12:00 цены выросли до 8,0620/8,0850 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,065/8,085 грн. В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,70 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2394/0,2416 грн., к 12:00 цены поднялись до 0,2412/0,2420 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2408/0,2418 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 33,42 рубля (+0,0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3105/1,3107 долл., а к 15:15 упали до 1,3058/1,3060 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5370/10,5870 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,5415/10,5775 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,5170/10,5490 грн.