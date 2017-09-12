В Украине снова снизилась денежная база
09:13, 12 сентября 2017Финансы
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В Нацбанке сокращение денежной массы объясняют уменьшением наличных средств вне банков и остатков по депозитам.
Иллюстрация REUTERS
Объем денежной базы в Украине за август 2017 года снизился на 0,1% – до 379,009 миллиарда гривень.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы снизился на 0,7%.
Согласно приведенным данным, по итогам августа 2017 года денежная масса сократилась на 1% до 1,104 триллиона гривень, что было обусловлено уменьшением наличных средств вне банков и остатков по депозитам.
Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине за июль 2017 года снизился на 0,6% – до 379,553 миллиарда гривень, денежная масса выросла на 1% до 1,114 триллиона гривень.
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