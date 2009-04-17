Тимошенко: сегодня планируется утвердить перечень банков

Кабинет министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании планирует утвердить перечень системных коммерческих банков первой и второй категории, определенных ранее для проведения рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабмина.

Кроме того, своими сегодняшними решениями Кабмин намерен упорядочить нормативно-правовую базу для успешного проведения рекапитализации банков. В частности, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, планируется внести изменения в ряд постановлений правительства, касающихся рекапитализации банков, а также одобрить подготовленный правительством и Нацбанком законопроект о внесении изменений в закон об особенностях проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для того, чтобы документы были приняты «в полном взаимопонимании», на заседании Кабмина присутствуют представители Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на совещании 15 апреля определили первые семь банков для рекапитализации. По словам исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, рекапиталиции подлежат банки «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк». В то же время, в Министерстве финансов Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что седьмым в список на рекапитализацию включен банк "Киев".