В Украине продолжают падать ставки по депозитам

Средние процентные ставки по банковским вкладам в Украине упали для всех валют, сообщает Liga.net.

"Так, снизили ставки по депозитам креди агриколь Банк, ОТП Банк, Правэкс-Банк и Вернум", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок более года (на 0,15 п.п. до 12,54%). Синхронно опустилась доходность сбережений на период 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,14 п.п. до 12,08% до 12,59% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,10 п.п. и составляет 7,57% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. - до 9,79% годовых.

Доходность бессрочных сбережений в долларах США снизилась на 0,02 п.п. до 1,06% годовых. Синхронно снизили стоимость вклады периодом от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,46% до 3,49% годовых соответственно). Депозиты на срок от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 3,13% годовых.

Стоимость сбережений в евро на период от 6 до 12 месяцев снизилась максимально (на 0,12 п.п. до 2,15% годовых). Синхронно, на 0,08 п.п. упала доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев (0,99%), от 3 до 6 месяцев (1,53%) и свыше 12 месяцев (2,52%). Подешевели и бессрочные сбережения (на 0,03 п.п. 0,76%).