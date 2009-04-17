«Кредит-Рейтинг» не собирается пересматривать рейтинги банков

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о том, что не собирается пересматривать кредитные рейтинги банков – претендентов на рекапитализацию государством до получения полной информации об условиях рекапитализации.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

Из 7 банков, подлежащих рекапитализации в соответствии с заявлением и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, 5 имеют открытые кредитные рейтинги рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»:

АКБ «Киев» (uaВВ-, прогноз – негативный), ООО «Укрпромбанк» (uaВВ-, прогноз – негативный),

ОАО КБ «Надра» (uaВВ, прогноз – негативный), ОАО АБ «Укргазбанк» (uaВВВ, прогноз – негативный) и АКБ «Имексбанк» (uaА, прогноз – негативный). Рейтинги АКБ «Имексбанк» и ОАО АБ «Укргазбанк» находятся в Контрольном списке рейтингов.

Рейтинговое агентство оценивает как высокую степень воздействия рекапитализации на кредитоспособность и надежность перечисленных выше банков. Вместе с тем, не имея полной информации об условиях проведения рекапитализации, нельзя дать однозначную и точную оценку ее влияния, считает начальник отдела рейтингов финансовых учреждений агентства «Кредит-Рейтинг» Андрей КОНОПЛЯСТЫЙ.

На текущий момент, по имеющейся у «Кредит-Рейтинга» информации, существует два варианта рекапитализации отечественных финансовых учреждений государством: с введением временной администрации и моратория, или же без нее.

На уровень кредитного рейтинга рекапитализируемых банков в будущем будут влиять следующие факторы:

1) предполагает ли рекапитализация банков введение в банк администрации и моратория на возврат вкладов;

2) насколько изменится влияние акционеров на уровень текущего управления и стратегию развития банков.