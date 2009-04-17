Кабмин определил объемы вхождения государства в капитал банков

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о начале процедуры рекапитализации семи коммерческих банков Украины и определил объемы для вхождения государства в капитал этих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания Кабмина на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, государство претендует на 91,8% акций банка «Надра», 99% акций «Укрпромбанка», «Родовидбанка», банка «Киев», 75% + 1 акция «Укргазбанка» и «Имэксбанка».

«Также идет дискуссия сейчас с банком «Финансы и Кредит», который также отвечает критериям (для необходимости рекапитализации – УНИАН). И окончательно это будет решено после дополнительных переговоров с собственниками банков», - добавила премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня также были определены критерии для рекапитализации банков. Прежде всего, банки для рекапитализации должны быть системными (в Украине таких всего 26), должно быть согласие собственников банка для рекапитализации, контрольный пакет государства должен составлять не менее 75% + 1 акция. Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, в этих банках должны быть введены временные администраторы от Национального Банка либо кураторы НБУ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что этим критериям сегодня соответствуют 7 банков.

Кроме того, сообщила премьер-министр, Кабмин сегодня утвердил законопроект, принятие которого обеспечит проведение процедуры рекапитализации банков.

«Мы одобрили законопроект, который будет внесен в Верховную Раду, которым регулируются все процедуры, но принятие этого закона или непринятие не удержит процесса вхождения правительства в капитал банков. Просто он (законопроект - УНИАН) улучшает процедуры, но не сдерживает. Поэтому лучше, чтобы закон был принят в Верховной Раде, но если, как всегда, Верховная Рада будет затягивать, то все равно процесс рекапитализации мы будем проводить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на совещании 15 апреля определили первые семь банков для рекапитализации. По данным Министерства финансов Украины, рекапиталиции подлежат банки «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк». В то же время, в Министерстве финансов Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что седьмым в список на рекапитализацию включен банк "Киев".