Кабмин намерен привлекать инвесторов в госсектор экономики
На основе аукционов
Правительство намерено на основе аукционов привлекать инвесторов в государственный сектор экономики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.
«Для страны пришло время привлекать больших системных инвесторов для того, чтобы вкладывать средства в инфраструктуру Украины, строительство объектов, в том числе и тех, которые должны быть подготовлены к Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр уточнила, что сегодня на заседании планируется рассмотреть проект постановления о процедуре привлечения инвестиций субъектами хозяйствования государственного сектора. «Фонд госимущества предложит нам сегодня процедуру привлечения на основе аукционов инвесторов в те или иные сферы экономики, которым нужны такие инвестиции», - пояснила она.
Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на заседании правительство планирует утвердить перечень объектов, которые будут финансироваться в 2009 году за счет средств Стабилизационного фонда. «Это тоже очень важно утвердить такие объекты, инвестировать в эти объекты и таким образом поддерживать нашу экономику и наши регионы», - считает глава правительства.