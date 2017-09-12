Гройсман обещает подать проект бюджета-2018 в Раду вовремя

Кабинет министров Украины 15 сентября утвердит и подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект о государственном бюджете на 2018 год, и не будет его отзывать для доработки, как это было принято в прошлые годы.

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Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман.

"В прошлом году мы вовремя и честно подали госбюджет, и не стали его отзывать. В этом году 15 числа правительство утвердит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент. Мы не будем его отзывать, мы хотим открытой и публичной дискуссии. Мы хотим, чтобы бюджет на 2018 год был абсолютно понятен для украинских граждан", - сказал Гройсман.

Он также сообщил, что приоритеты на следующий год правительство презентует в пятницу на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк 6 сентября внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров.

Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 миллиарда гривень, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 миллиона гривень, в 2019 году - 132 миллиона гривень, в 2020 году - 297 миллионов гривень. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 миллиарда гривень в 2018 году, 17,1 миллиарда гривень в 2019 году и 0,5 миллиарда гривень в 2020 году.

На дорожное строительство планируется выделить 154 миллиардов гривень за три последующих года.