Банковская система готова возобновить кредитование экономики и населения – НБУ

Банковская система Украины на сегодняшний день докапитализирована, ликвидна и может возобновить свою традиционную функцию по кредитованию экономики и населения.

Читайте такжеНБУ начинает ежемесячную публикацию отчетности банков

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на конференции в Киеве.

"На сегодняшний день мы имеем полностью прозрачную структуру собственности банковской системы. И это значит, что каждый потребитель может абсолютно сознательно выбирать для себя учреждение для сотрудничества", - сказала Рожкова.

Она отметила, что банки прошли диагностическое обследование качества активов и на сегодня выполняют планы докапитализации. "20 из первых 60 банков уже выполнили полностью трехлетние планы по докапитализации", - добавила Рожкова.

Также представитель НБУ сообщила, что по результатам диагностики небольших банков почти 90% их 37 банков не нуждались в докапитализации по качеству активов.

При этом она отметила, что большинство небольших банков уже выполнили требование по увеличению уставного капитала до 200 миллионов гривень. "По 7 банкам продолжается процедура верификации источников происхождения средств в капитал", - сказала Рожкова.

"Банки продолжают работать над сокращением задолженности перед связанными лицами, что укрепит структуру капитала и освободит ресурсы для кредитования и населения", - резюмировала Рожкова.