В состав правления «Кредобанка» введен Хичевски

В состав правления «Кредобанка» введен Михал ХИЧЕВСКИ.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, М.ХИЧЕВСКИ акциями банка не владеет. На должность избран сроком на три года со дня согласования с Национальным банком Украины. До назначения занимал должность заместителя государственного секретаря Министерства государственного казначейства Республики Польша.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (г. Львов) создано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 6 млрд. 383 млн. 885 тыс. грн., обязательства – 5 млрд. 848 млн. 4 тыс. грн., собственный капитал – 535,881 млн. грн., уставный капитал – 526,869 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Кредобанк» по итогам 2008 года составила 168,932 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года 98,5619% акций банка владел польский акционерный банк «Общая сберегательная касса».