Упрощенную систему налогов нужно модернизировать

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, цель законопроекта – усовершенствовать упрощенную систему налогообложения.

Главными нововведениями документа является, во-первых, увеличение объемов годовой выручки, которая подлежит упрощенной системе налогообложения субъектов малого предпринимательства: для физических лиц от 500 тыс. грн. до 2 млн. грн., для юридических – от 1 млн. грн. до 4 млн. грн.

Во-вторых, предполагается введение дифференцированных ставок единого налога для физических лиц, который составит: 20-200 грн. в месяц (при объеме годовой выручки до 500 тыс. грн.); 200-500 грн. (от 500 тыс. грн. до 1 млн. грн.); 500-900 грн. (1 млн. грн. – 1,5 млн. грн.) и 900-1500 грн. (1,5 млн. грн. – 2 млн. грн.).

Также законопроектом предлагается увеличить количество лиц, которые в течение года находятся в трудовых отношениях с субъектом малого предпринимательства – физическим лицом с 10 до 20 человек, и увеличение отчислений с единого налога в Пенсионный фонд от 42 до 53% за счет уменьшения отчислений в фонды социального страхования.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, принятие данного законопроекта и модернизация действующей упрощенной системы налогообложения будут стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства в Украине, в частности, обеспечат создание новых рабочих мест, стабильное и своевременное отчисление налогов с малых предпринимателей в бюджет, а также - установят законодательно единые и справедливые правила упрощенной системы налогообложения.

При этом в сообщении указывается, что сегодня в Украине налогообложение малых предпринимателей регулирует лишь указ Президента № 727 «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» от 3 июля 1998 года, который уже давно не отвечает нынешней экономической ситуации.