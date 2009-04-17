Доступ к кредиту МВФ обойдется Польше в 53 млн. долл.

Польское правительство заплатит Международному валютному фонду за доступ к «эластичной линии кредитования» (Flexible Credit Line) объемом 20,5 млрд. долларов 53,3 млн. долл. США, сообщает Rzeczpospolita.

Сообщается, что Польша заплатит указанную сумму независимо от того, воспользуется ли или нет кредитными средствами МВФ.

Эксперты замечают, что эти расходы достойны того, чтобы получить доступ к FCL, поскольку доступ к кредиту МВФ будет способствовать ослаблению давления на польский злотый.

«То, что Польша имеет кредитную линию МВФ, подтверждает кредитную способность (страны - УНИАН)», - отметил изданию директор Standard&Poor’s Франк ГИЛЬ.

Кроме этого, благодаря доступу к кредитной линии польское правительство сможет привлекать более дешевые средства от продажи государственных облигаций.

По данным газеты, во время последних продаж процент по гособлигациям уменьшился с 6,26% до 6,15%.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе польское правительство объявило о намерении получить доступ к «эластичной линии кредитования» МВФ на случай ухудшения экономической ситуации в стране для поддержки курса национальной валюты.

Представители правительства заявляли, что доступ к такой линии предоставляется только странам с сильной экономикой, и что Польша не планирует использовать эти средства, поскольку доступ к указанной кредитной линии является своеобразным «страховым полисом», средства которого могут использовать только для поддержки курса злотого в случае спекулятивных атак.

Отмечалось также, что доступ к этому кредиту позволит ускорить присоединение Польши к системе ERM2, которая является подготовительным этапом для внедрения евро в стране к 2012 году.