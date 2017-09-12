Миссия МВФ прибудет в Киев во второй половине сентября

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев во второй половине сентября, сообщила журналистам заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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"Миссия прибудет во второй половине сентября на пересмотр", - сказала Рожкова.

Также она напомнила, что сегодня, 12 сентября, в Киев с визитом прибывает заместитель директора – распорядителя МВФ Девид Липтон.

По ее словам, в том числе он проведет встречу с руководством НБУ. "Это не первый визит мистера Липтона и не первая его встреча с Национальным банком. Мы готовы и ждем", - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 млрд долл.