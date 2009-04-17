Первая сотня богачей России обеднела на 378 млрд. долларов

Совокупное состояние первой сотни богатейших предпринимателей России, по версии российского журнала «Forbes», сократилось за год на 378 млрд. долл. США, сообщает журнал в сегодняшнем номере.

Сообщается, что в прошлом году совокупное состояние первой сотни богатейших предпринимателей России составляло 520 млрд. долл., а в 2009 году сократилось до 142 млрд. долл., что соответствует уровню 2004 года (140 млрд. долл.).

"Если взглянуть на очередной рейтинг богатейших предпринимателей России, может возникнуть ощущение, что перед нами - первая "Золотая сотня", составленная пять лет назад, в 2004-м", - сообщает издание.

Журнал отмечает, что в списке нет ни одного предпринимателя, чьё состояние выросло бы за последний год.

Состояние самого богатого на сегодня предпринимателя Росси - главы Группы «Онэксим» Михаила ПРОХОРОВА оценено в 9,5 млрд. долл. (в 2008 году он занимал пятое место в рейтинге с состоянием 22,6 млрд. долл.)

В первую десятку также входят: Роман АБРАМОВИЧ - 8,5 млрд. долл. (24,3 млрд. долл. в 2008 году), Президент «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕКПЕРОВ - 7,8 млрд. долл. (14,3 млрд. долл. в 2008 году), совладелец «Альфа-групп» Михаил ФРИДМАН - 6,3 млрд. долл. (20,5 млрд. в 2008 году), владелец НЛМК Владимир ЛИСИН - 5,2 млрд. долл. (23,9 млрд. долл. в 2008 году), руководитель «Евраз» Александр АБРАМОВ - 4,4 млрд. долл. (12,5 млрд. в 2008 году), руководитель «Северсталь» Алексей МОРДАШОВ - 4,3 млрд. долл. (24,5 млрд. долл.), вице-президент «ЛУКОЙЛ» Леонид ФЕДУН - 4,3 млрд. долл. (7 млрд. долл. в 2008 году), совладелец «Альфа-групп» Герман ХАН - 4 млрд. долл. (13,7 млрд. долл. в 2008 году).