Куратором «Финансы и Кредит» назначена Ольга Галянт

С 17 апреля 2009 года вводятся кураторы в следующие банки: ОАО «Банк «Финансы и Кредит» - Ольга ГАЛЯНТ, АКБ «Имэксбанк» - Михаил АЗАРОВ.

Об этом говорится в официальном сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о начале процедуры рекапитализации семи коммерческих банков Украины и определил объемы для вхождения государства в капитал этих банков.

В частности, государство претендует на 91,8% акций банка «Надра», 99% акций «Укрпромбанка», «Родовидбанка», банка «Киев», 75% + 1 акция «Укргазбанка» и «Имэксбанка». Решение по рекапитализации банка «Финансы и Кредит» будет принято после дополнительных переговоров с собственниками банков.

Кроме того, были определены критерии для рекапитализации банков. Прежде всего, банки для рекапитализации должны быть системными (в Украине таких всего 26), рекапитализацию должны согласовать собственники банков, контрольный пакет государства должен составлять не менее 75% + 1 акция. Кроме того, в этих банках должны быть введены временные администраторы от Национального Банка либо кураторы НБУ.

Справка УНАИН. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банки "Арма" (Киев) и "Днистер" (Львов) и кураторов в банк «Финансы и Кредит» (Киев) и «Имэксбанк» (Одесса).

Решения были приняты правлением Национального банка 16 апреля.

Временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год назначена Мария МАЗУРКЕВИЧ, в банке «Арма» - Александр ДОВГОПОЛЮК.

На 16 апреля временные администрации были введены в 11 банках: АБ "Банк регионального развития", ОАО "Родовид Банк", ОАО "БИГ Энергия", ООО "Укрпромбанк", АКБ "Национальный кредит", ОАО КБ "Причерноморье", АКБ "Киев", ОАО КБ "Надра", ООО "Захидинкомбанк", АКБ "Одесса-банк", АКБ "Трансбанк".