В Нацбанке уверяют, что новое повышение "минималки" не ускорит рост цен

Предусмотренное проектом государственного бюджета Украины на 2018 год повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3 723 гривень не спровоцирует ускорения инфляции, считает заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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«Повышение минимальной заработной платы в тех пределах, которые озвучил Минфин, не создаст существенного давления на наши прогнозы и на инфляцию», - сказала Рожкова журналистам.

Она напомнила, что повышение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн не оказало существенного влияния на показатель инфляции.

Кроме того, Рожкова отметила, что ускорение инфляции в августе в годовом выражении связано с временными сезонными, а не фундаментальными факторами.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк сообщил, что проект государственного бюджета Украины на 2018 год предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3 723 грн.

С 1 января 2017 года в Украине минимальная заработная плата повышена в 2 раза - до 3200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

По данным Государственной службы статистики, в Украине в августе относительно июля зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в то время как инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.