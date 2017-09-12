Рожкова о ее возможном назначении главой НБУ: Я не люблю комментировать слухи

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова назвала информацию о ее возможном назначении на пост главы НБУ слухами и надуманным поводом для акций протеста под стенами регулятора.

Читайте такжеВ Нацбанке уверяют, что новое повышение "минималки" не ускорит рост цен

«Я вообще не люблю комментировать слухи и никогда этим не занимаюсь», - сказала Рожкова журналистам, отвечая на вопрос о достоверности информации в СМИ о ее возможном назначении на пост главы НБУ.

«Для того, чтобы огласить бессрочную акцию под Нацбанком, – нужно было найти повод. Этот повод придумали и опубликовали», - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева, подавшая президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ регулятором руководит первый замглавы Яков Смолий. Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой.

28 августа представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность главы Национального банка, выбрав из двух рассматриваемых им кандидатов - независимых и удаленных от политического влияния банкиров.

Участники рынка ожидают, что пост главы НБУ займет нынешний глава правления «Райффайзен банка Аваль» - крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом – Владимир Лавренчук.

Вторым кандидатом, скорее всего, является Яков Смолий, который в настоящее время исполняет обязанности главы НБУ. Также среди возможных кандидатов звучало имя заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.