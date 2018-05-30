Меморандум между правительством Украины и МВФ (текст)

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о том, что в случае необходимости государственный бюджет будет пересмотрен до конца мая.

Об этом идет речь в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который был согласован во время пребывания миссии МВФ в Украине.

«В ближайшие месяцы мы будем продолжать тщательным образом следить за развитием событий в фискальном секторе, и при необходимости будем принимать меры коррекции бюджета до конца мая, консультируясь с МВФ», - говорится в документе, копию которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

В документе также речь идет о том, что экономное управление расходами дало возможность правительству ограничить дефицит бюджета до 1,1% по состоянию на конец первого квартала 2009 года. “На протяжении ближайших недель, консультируясь с экспертами МВФ, мы примем меры относительно введения более жесткого режима администрирования налогов. В случае недополучения доходов мы готовы принять компенсирующие меры, направленные на сбережение фискальных средств с тем, чтобы удержать дефицит бюджета правительства на 2009 год на уровне, не выше 4% ВВП (за вычетом средств на рекапитализацию банков)”, - говорится в документе.

В случае, если объемы имеющегося финансирования окажутся ниже ожидаемых, правительство обещает принять меры, чтобы сократить дефицит бюджета до уровней, которые можно будет профинансировать. “Такие мероприятия могут предусматривать улучшение налогового администрирования, отмену освобождения от НДС, а также мероприятия, направленные на улучшение финансового состояния Пенсионного фонда и НАК “Нафтогаз Украины”.