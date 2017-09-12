Госбанки на сегодня не нуждаются в докапитализации - Нацбанк

Государственные банки Украины на сегодня нуждаются не в докапитализации, а в качественном корпоративном управлении и работе с проблемными должниками, заявила журналистам заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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"На сегодня они в докапитализации не нуждаются. Они нуждаются в качественном корпоративном управлении и качественной работе с проблемными должниками", - сказала Рожкова.

Также она раскритиковала идею Министерства финансов о создании государственной компании по управлению проблемными активами госбанков.

"Просто государственная компания без качественной перестройки принципов корпоративного управления не изменит ситуацию. Если не докапитализировать банки, а докапитализировать госкомпанию, это такой же рост государственного долга", - пояснила она.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк».

После национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанка» по решению Кабинета министров от 18 декабря 2016 года на основании соответствующих рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны в правительстве заявили о предстоящей корректировке стратегии госбанков.

По оценкам НБУ, доля «неработающих» кредитов в банковской системе на конец июня составила 57,73%, в том числе самый высокий показатель нерабочих кредитов в кредитном портфеле госбанков – на уровне 73,1%.

Нацбанк оценил расходы государства на капитализацию банков за 25 лет в 10 млрд долл.