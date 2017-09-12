В НБУ рассказали о претендентах на украинские "дочки" российских банков

<img alt="НБУ сейчас рассматривает обращение покупателя дочерней структуры российского " Сбербанка"="" фото="" УНИАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_04/1493135891-5070.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_04/1493135891-5070.jpg" title="НБУ сейчас рассматривает обращение покупателя " дочки"="" российского="" "Сбербанка"="">

Национальный банк Украины на сегодняшний день пока рассматривает обращение потенциального покупателя дочерней структуры российского государственного «Сбербанка» в Украине, сообщила сегодня журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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«У нас сегодня есть обращение одного потенциального покупателя. Мы с ним работаем», - сказала Рожкова.

По ее словам, собственник российских госбанков пытается избавиться от этих активов, в то время как для Нацбанка важна потенциальная возможность покупателя поддерживать развитие этих финучреждений.

«Как только мы будем готовы что-то анонсировать – мы анонсируем», - добавила Рожкова.

Также, по ее словам, НБУ не получал официальных предложений о покупке «ВТБ-Банка» - дочерней структуры российского государственного «Внешторгбанка» в Украине.

«На сегодняшний день ни один потенциальный покупатель "ВТБ" к нам официально не обращался», - сказала она.

По словам Рожковой, кроме возможной продажи, у дочек российских госбанков в Украине всегда есть возможность пойти по пути сокращения активов и обязательств.

Рожкова также сообщила, что группа DCH Александра Ярославского пока не подавала Национальному банку документы о приобретении «Проминвестбанка» - дочерней структуры российского государственного «Внешэкономбанка» в Украине.

«Нет, не подал. Есть письмо о намерениях, есть дискуссии определенные. Есть вопрос поддержки финансового учреждения. Пакета документов пока что нет», - сказала она, отвечая на вопрос о подаче документов Александром Ярославским, которому принадлежит группа DCH, заявившая в мае текущего года о планах приобрести «Проминвестбанк».

По словам Рожковой, официально даже о намерениях купить этот банк регулятору больше никто не сообщал.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.