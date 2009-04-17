МВФ требует возможности досрочного снятия депозитов

В Украине до конца октября 2009 года должны быть созданы условия для обеспечения возможности досрочного снятия вкладчиками средств с депозитных вкладов во всех банках.

Такое условие содержится в дополнениях к Меморандуму об экономической и финансовой политике, согласованного во время пребывания миссии МВФ в Украине, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Это ограничение временное, ожидается, что оно будет снято до конца октября 2009 года, после завершения рекапитализации банков и программы реструктуризации (банковских учреждений – УНИАН)», - говорится в документе.

Как сообщалось, ранее это ограничение должно было быть снято до конца апреля.

Полностью текст Меморандума размещен на сайте УНИАН-ЭКОНОМИКА: (http://economics.unian.net/rus/detail/9852).