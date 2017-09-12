Украинские госкомпании за год заработали почти 40 миллиардов гривень

Чистая прибыль украинских государственных компаний 2016 году составила 39,6 млрд грн, а совокупная стоимость госактивов - 1,6 трлн грн.

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Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом кредиторская задолженность госкомпаний составила 466 млрд грн, дебиторская - 206,7 млрд грн.

В то же время, количество штатных сотрудников госсектора экономики составило 847 тыс. человек со среднемесячной заработной платой 6,5 тыс. грн. Сумма задолженности по заработной плате достигла 409 млн грн.

Согласно документу, в Украине насчитывается 3435 госкомпаний, из которых работают лишь 1770, а неработающих - 1301. При этом данные о состоянии 364 предприятий отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, ТОП-100 государственных предприятий Украины по итогам 2016 года получили 26,4 млрд грн чистой прибыли, тогда как за 2015 год они задекларировали суммарный убыток на уровне 53 млрд грн. Балансовая стоимость промышленных предприятий Украины из рейтинга ТОП-100 по итогам 2016 года (без учета банков) составляет 1,4 трлн грн.