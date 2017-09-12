В Украине объем депозитов в гривне снижается, в валюте - растет

Объем гривневых депозитов в украинских банках за август, по оперативным данным, снизился на 1,6% – до 442,6 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) - вырос на 1%, до 13,772 миллиарда гривень.

Читайте такжеВ Украине продолжают падать ставки по депозитам

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, депозиты в национальной валюте снизились прежде всего за счет сокращения депозитов корпоративного сектора, которые уменьшились на 2,8% по сравнению с июлем, что преимущественно обусловлено уплатой квартальных налоговых и других платежей в бюджет. Депозиты населения в национальной валюте сократились на 0,5% под влиянием сезонных факторов.

По данным НБУ, в августе банковская система Украины продолжила наращивать кредитный портфель в национальной валюте - он вырос на 1,7% по сравнению с июлем. Это происходило за счет кредитов, выданных как корпоративному сектору, так и населению.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 миллиарда гривень, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 миллиарда долларов.