Доля госсектора в экономике Украины превысила 16% - Минэкономразвития

Доля государственного сектора в экономике Украины в 2016 году составила 11,1%, а в I квартале 2017 года - 16,3%, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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В разрезе видов деятельности по итогам 2016 года доля государства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах составила 4% (в I квартале 2017 года - 54,5%), промышленности - 14,6% (в I квартале 2017 года - 14,5%), добывающей промышленности и разработке карьеров - 6,7% (4,9%), перерабатывающей промышленности - 4% (4,4%), поставках газа, электроэнергии и пара - 48,4% (42,6%), водоснабжении и обращении с отходами - 2% (3,3%), строительстве - 0,6% (1,1%), оптовой и розничной торговле - 1,1% (2,2%), транспорте, складском хозяйстве почтовой и курьерской деятельности - 31% (22,2%), временном размещении и организации питания - 2,8% (5,1%), в информационных технологиях и телекоммуникациях - 3,4% (6,2%), финансовой и страховой деятельности - 0,4% (0,3%), операциях с недвижимым имуществом - 1,6% (2,9%), научной и технической деятельности - 33,8% (68%), административном обслуживании - 0,5% (0,7%), образовании - 1,2% (2,2%), охране здоровья и социальной помощи - 1,4% (2,7%), искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе - 13,7% (28,3%).

При этом в общем количестве субъектов экономической деятельности государственные компании по итогам 2016 года составили 0,7% (в I квартале 2017 года - 6,6%). Госкомпании по итогам 2016 года обеспечили 11% от чистого дохода в экономике (в I квартале 2017 года - 16,3%) и сконцентрировали 18,6% активов (25,9%). Кроме того, в 2016 году госкомпании обеспечили 9,7% капитальных инвестиций в стране.

Как сообщал УНИАН, доля государственного сектора в экономике Украины по итогам 2015 года составила 11,3%.