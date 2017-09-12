Как воруют деньги через интернет: журналисты сделали украинскую певицу жертвой мошенничества (видео)

17:40, 12 сентября 2017
Финансы
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Даже известные украинцы не застрахованы от мошенничества.

Кадр из видео 1+1

Современные мошенники не ждут вас под домом или банкоматом и не следят за вашей сумкой. Украсть ваши деньги теперь значительно легче через интернет.

Журналисты программы «Гроші» показали схему, по которой действуют воры 21-го века. Жертвой демонстрационного мошенничества стала певица Ольга Цибульская.

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Теги: #мошенничество