Как воруют деньги через интернет: журналисты сделали украинскую певицу жертвой мошенничества (видео)
17:40, 12 сентября 2017Финансы
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Даже известные украинцы не застрахованы от мошенничества.
Кадр из видео 1+1
Современные мошенники не ждут вас под домом или банкоматом и не следят за вашей сумкой. Украсть ваши деньги теперь значительно легче через интернет.
Журналисты программы «Гроші» показали схему, по которой действуют воры 21-го века. Жертвой демонстрационного мошенничества стала певица Ольга Цибульская.
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