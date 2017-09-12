Нацбанк упростил условия для привлечения кредитов от международных финорганизаций

Национальный банк упростил порядок получения резидентами кредитов от международных финансовых организаций для оживления сотрудничества с ними украинского бизнеса и более активного притока долгового капитала в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на постановление правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу с 13 сентября 2017 года.

Согласно сообщению, изменения предусматривают освобождение кредитных договоров в иностранной валюте с МФО от регистрации в Национальном банке, предоставление резидентам возможности привлекать кредиты от МФО по договорам, которые содержат особые условия - когда валюта кредита определяется в гривнях, а все операции между МФО и резидентом-заемщиком проводятся в иностранной валюте.

По данным НБУ, в общем, операции по кредитному договору с МФО уполномоченный банк будет проводить в соответствии с условиями самого договора, а трансграничные операции (в том числе за счет купленной иностранной валюты) будет разрешено проводить без регистрации Национального банка.

"ЕБРР приветствует усовершенствования режима получения финансирования украинскими предприятиями от МФО. Это позволит расширить спектр и увеличить количество проектов, финансируемых в том числе в гривне, за счет более гибкого структурирования и администрирования как со стороны МФО, так и украинских заемщиков. В целом решение способствует улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвестиций в реальную экономику ", - цитируются в сообщении слова директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунера.

Как сообщал УНИАН, в апреле Национальный банк Украины разрешил международным финансовым организациям использовать для кредитования украинского бизнеса гривневые средства, полученные ими в качестве кредита от уполномоченного банка.