Обама требует от министров сокращения расходов ведомств

Президент США Барак Обама в понедельник потребует от всех министров представить ему проекты сокращения расходов ведомств.

"В этот понедельник, во время первой встречи моего кабинета в полном составе я попрошу глав всех министерств и ведомств представить детальные проекты сокращения своих бюджетов", - заявил Б.Обама в своем очередном субботнем послании к нации.

Президент США пояснил, что нынешняя финансовая рецессия вынуждает правительство отказываться от неэффективных и затратных направлений своей деятельности.

"Некоторые члены моего кабинета уже начали избавляться от расходов, не являющихся необходимыми", - сказал Обама.

В качестве примера он привел действия главы Министерства внутренней безопасности Джанет Наполитано, разрывающей контракты по созданию новых логотипов и печатей, на которые министерство с 2003 года потратило 3 миллиона долларов.

"В самом большом министерстве (Минобороны) министр Роберт Гейтс начал реализацию исторического проекта по реформированию контрактных процедур в оборонной сфере и уничтожению расходных статей, по которым впустую тратились сотни миллиардов долларов", - рассказал Б.Обама.

Кроме того, Обама пообещал в ближайшие недели объявить о закрытии десятков правительственных программ, признанных неэффективными и чрезмерно затратными.

"В этих усилиях никаких священных коров не будет. По всей Америке семьи принимают трудные решения, пришло время и правительству сделать то же самое", - подчеркнул президент США.

Сокращение неэффективных расходов Б.Обама назвал своим приоритетом еще в феврале, во время представления бюджетного доклада, передает РИА Новости.