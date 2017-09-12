НБУ планирует перечислить в госбюджет-2018 почти 48 миллиардов своей прибыли

Прогнозный уровень прибыли Национального банка Украины к перечислению в государственный бюджет в 2018 году составляет 47,8 млрд грн.

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Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, уточняя, что речь идет о прибыли 2017 года, подлежащей перечислению в госбюджет в 2018 году.

«Но есть два момента. Первое: прибыль будет такой, какой ее утвердит аудит. И второе: мы, скорее всего, продолжим работу с Министерством финансов по репрофайлингу, что может повлиять на финансовый результат», - предупредила Рожкова.

По ее словам, репрофайлинг ОВГЗ в портфеле НБУ может быть проведен до конца года.

Как сообщила УНИАН, совет Национального банка Украины утвердил распределение прибыли регулятора за 2016 год в сумме 59,451 млрд грн, 15,071 млрд грн из которой направлено на формирование общих резервов собственного капитала НБУ, 44,379 млрд грн – перечисляется в государственный бюджет по согласованному с Министерством финансов графику.

В 2016 году Национальный банк перечислил в госбюджет 38,16 млрд грн прибыли, полученной за 2015 год.