Гривня закрыла межбанк на уровне 26,06 за доллар

Во вторник, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,04/26,06 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеВ бюджет-2018 закладывают курс гривни 29,3 за доллар - Минфин

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,1073/31,1372 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4542/0,4552 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0190 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 476 сделки на сумму 296,80 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,03 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,1688/31,1987 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4542/0,4552 грн/рубль.