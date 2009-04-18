В Великобритании обнародуют имена неплательщиков налогов

Обнародовать "черный список" бизнесменов и компаний, уклоняющихся от налогов, решило правительство Великобритании в рамках решений недавнего саммита "большой двадцатки". Поименно, как сообщает сегодня газета Guardian, намечено перечислить те лица и организации, которые задолжали королевскому Управлению по налогам и таможенным пошлинам (УНТП) свыше 25 тыс. фунтов (37,5 тыс. долларов).

В условиях экономических трудностей этот шаг, по мнению британского министра финансов Алистера Дарлинга, поможет казне получить дополнительно десятки миллионов фунтов.

Подобная схема была уже успешно опробована в Ирландии в 1980-х годах. В соответствии с ней виновные лица или компании могут избежать обнародования их имен, если без промедления раскроют необходимые данные УНТП. По словам главы финансового ведомства, ирландский опыт свидетельствует о том, что риск быть названным поименно становится сильным импульсом к тому, чтобы заявить о себе. Что же касается должников в малом бизнесе, то они подвергнутся жесткой проверке, цель которой поспособствовать выплате ими задолженности в течение пяти лет, передает Newsru.