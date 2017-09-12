Чистые международные резервы НБУ увеличились до $5,4 миллиарда
19:57, 12 сентября 2017Финансы
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С начала года чистые резервы Нацбанка увеличились на 28,6%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины в августе увеличились на 10,5%, до 5,431 млрд долл.
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По данным НБУ, с начала года чистые резервы Нацбанка увеличились на 28,6% с 4,224 млрд долларов.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 сентября 2017 года достигли эквивалента 18,035 млрд долл. США, что на 240 млн долл. США, или на 1,3%, выше показателя на 1 августа и является максимальным показателем с начала 2014 года.
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