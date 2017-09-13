Доллар дорожает, евро дешевеет: курс валют от Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2601.8958 (12 сентября – 2600.8703)

100 EUR – 3104.8423 (12 сентября – 3120.2641)

10 RUR – 4.5436 (12 сентября – 4.5494)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,04/26,06 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,1073/31,1372 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4542/0,4552 грн/рубль.