Ресурсы Фонда гарантирования сократились до 14 миллиардов гривень

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 сентября 2017 года составил 14,184 млрд грн, что на 605 млн грн, или на 4,1%, меньше показателя на 1 августа.

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Согласно данным на сайте фонда, по сравнению с показателем на начало года текущий объем ресурсов меньше на 1,1 млрд грн, или на 7,4%.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2017 года составил 14,789 млрд грн, что на 1,6 млрд грн, или на 12,1%, больше показателя на 1 июля.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.