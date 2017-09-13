Гройсман назвал сроки рассмотрения в Раде пенсионной реформы

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит принятый в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсий на 200-1000 грн для 5,6 млн пенсионеров с 1 октября.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«На следующей неделе, я надеюсь, мы примем пенсионную реформу и сможем уже в октябре поднять пенсии украинским гражданам, которые годами ожидают этих изменений», - сказал премьер.

По его словам, на данном этапе важной является консолидация парламентского большинства вокруг необходимости принятия пенсионной реформы.

«Сейчас вопрос в объединении парламента, чтобы получить 226 и больше голосов за изменение пенсионной системы», - подчеркнул Гройсман.

Также премьер сообщил, что Кабмин в пятницу внесет в парламент проект бюджета на 2018 год и надеется на конструктивную дискуссию в стенах Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения обработал 2144 поправки к основному законопроекту о пенсионной реформе и вышел на согласованный вариант пенсионной реформы, который рекомендовал в целом.

Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, после рассмотрения на профильном комитете проекта закона о пенсионной реформе он будет вынесен на рассмотрение народных депутатов во втором чтении ориентировочно с 18 до 22 сентября.

Проведение пенсионной реформы является одним из основных обязательств Украины для продолжения сотрудничества с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом.