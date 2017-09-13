"Можно с ума сойти": Гройсман рассказал, как популисты доводят до истерики

С каждым месяцем Украина будет становиться экономически более крепкой, что в дальнейшем приведет к росту доходов населения и количества рабочих мест в стране. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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«С каждым месяцем, с каждым годом страна будет становиться крепче и люди будут это чувствовать. Произойдет рост доходов населения, и самое главное - в Украине будет больше рабочих мест. Это то, что нам сегодня необходимо», - сказал премьер.

По словам главы правительства, популисты в украинской политике пытаются нагнетать ситуацию, но реальная стабилизация и позитивные изменения будут происходить все быстрее.

«Я пришел создавать, вместе с коллегами создавать то, что может позитивно отразиться на жизни украинских граждан… Можно с ума сойти, если послушать все, что вещают наши политиканы на телеканалах. Они хотят довести всех до истерики, чтобы у нас опускались руки. Чем больше мы будем строить детских садов, школ, котельных, домов, создавать новых рабочих мест, тем больше они будут кричать, что все пропало, - подчеркнул Гройсман. - Но их политика абсолютно недолгосрочна. Я бы рекомендовал средствам массовой информации взять за последние 10-15 лет риторику политических персон и посмотреть, что их риторика абсолютно не поменялась. По большому счету все то, что они обещали, они никогда не сделали. Для нас очень важным является осознание того, кто реально может делать дела, и объединяться».

Как сообщал УНИАН, среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2017 года по сравнению с прошлым месяцем уменьшилась на 0,3%, но выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, - до 7339 грн, что в 2,3 раза больше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что средняя заработная плата в Украине в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. грн.

По данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в июле составило 1,2% от населения трудоспособного возраста. По состоянию на конец 2016 года этот показатель достигал 1,5%.