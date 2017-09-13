Жителям Житомирщины выплатят более 53 миллионов гривень компенсации за экономию газа и света – ОГА

Жителям Житомирщины выплатят более 53 млн грн компенсации за экономию газа и света.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации

Как отмечается в сообщении, «81 тыс. 896 семей области получат возмещение за энергосберегающее использование электро - и газоснабжения на общую сумму 53 млн 135,9 тыс. грн».

По данным департамента труда и социальной защиты Житомирской облгосадминистрации, домохозяйства-получатели субсидии получат сэкономленные средства за энергоэффективность: за газоснабжение на общую сумму 53 млн 54,1 тыс. грн, и за электроэнергию, которая используется для отопления – 81,8 тыс. грн.

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В целом же, сейчас на Житомирщине получают субсидию 236,3 тыс. домохозяйств.

Напомним, с 1 мая 2017 года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий. На основе изменений в мае-июне этого года органы социальной защиты населения проводят переназначения субсидий на следующий год и рассчитывают ее размеры на летний период, а с октября – на новый отопительный сезон. Повторно подавать документы на оформление пособия необходимо лишь тем, кто арендует жилье и у кого произошли изменения в составе семьи. Для остальных субсидиантов перерасчет проведут автоматически, без повторного обращения.