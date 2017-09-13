Не пустят за границу или заберут права: в Украине хотят ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Кабинет министров Украины одобрил предложение Министерства юстиции на протяжении месяца разработать проект закона об ужесточении ответственности родителей за уклонение от выплаты алиментов.

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"Поручить Минюсту на протяжении месяца разработать и провести большую кампанию разъяснительную и изменения в законодательство, которые сделают более жесткой ответственность за невыплату алиментов и неучастие в воспитании детей", - выступил с предложением министр юстиции Павел Петренко в ходе заседания правительства.

По его словам, речь будет идти об увеличении суммы алиментов в случае их неуплаты, ограничении выезда за границу, права на вождение транспортных средств, открытия счетов в банках и т.д.

Министр подчеркнул, что сейчас в Украине алименты не платятся в отношении 500 тыс. детей.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает невыплату алиментов при наличии финансовых возможностей "одним из самых аморальных поступков".

Члены правительства поддержали выдвинутую инициативу.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Петренко представил инициативу об усилении ответственности родителей за неуплату алиментов.

Министр отметил, что в 2017 году Минюстом было взыскано 1,6 млрд грн алиментов в исполнительном производстве в пользу полмиллиона детей.

Принятия законопроекта министр ожидает до конца 2017 года.