Миссия МВФ ожидается в Украине 19 сентября

Очередная миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда ожидается в Украине 19 сентября, говорится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Читайте такжеНацбанк снял видео к 25-летию сотрудничества с МВФ

"Следующая миссия МВФ в Украину ожидается 19 сентября 2017 года", - сказано в документе.

При этом отмечается, что, с учетом нынешней экономической ситуации в Украине, ее зависимость от программы расширенного финансирования МВФ имеет решающее значение.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 миллиарда долларов.