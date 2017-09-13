Нацбанк ослабил официальную гривню к доллару и евро
Официальный курс НБУ на 14 сентября: 100 USD – 2607,9643 гривни; 100 EUR – 3124,0804 гривни; 10 RUR – 4,5224 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2607,9643 (13 сентября – 2601,8958)
100 EUR – 3124,0804 (13 сентября – 3104,8423)
10 RUR – 4,5224 (13 сентября – 4,5436)
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Как сообщал УНИАН, 13 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,08/26,11 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,1499/31,1831 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4542/0,4552 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0796 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 318,62 миллиона долларов.