В 2018 году на нужды безопасности и обороны планируется направить 163 миллиарда - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что согласно предложениям Кабмина в 2018 году на нужды безопасности и обороны Украины планируется направить 163 млрд грн, что на 20 млрд больше, чем в текущем году. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент сообщил сегодня на заседании СНБО.

Порошенко подчеркнул, что Стратегией нацбезопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование сектора обороны и безопасности в объеме не менее пяти процентов от валового внутреннего продукта.

Читайте такжеПрезидент назначил главу Службы внешней разведки

«В соответствии с предложениями Кабинета министров Украины в 2018 году планируется направить на нужды национальной безопасности и обороны 163 млрд грн. Это на 20 млрд грн больше, чем в текущем году», - отметил глава государства.

Как известно, Кабинет министров Украины закладывает в проект государственного бюджета на следующий год прогноз рост экономики на уровне 3%, а также сохраняет расходы на обеспечение обороны и безопасности, поддержку образования, медицины и целевых программ развития производства.