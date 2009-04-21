Иена в мире падает к евро и доллару

Курс иены падает по отношению к евро и доллару на фоне опасений относительно того, что предстоящий доклад по торговому балансу Японии может подтвердить опасения о торговом дефиците страны, сообщает k2kapital..

Предполагается, что в марте торговый дефицит составил 27 млрд. иен (275 млн. долл.).

Также евро снижается по отношению к доллару вследствие спекуляций о том, что ЕЦБ может и дальше снижать учетную ставку для стимулирования роста экономики.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 127,16 иены, а не 126,48 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 98,26 иены за доллар против 97,89 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,2921 долл. за евро против 1,2889 долл. в предыдущую торговую сессию.